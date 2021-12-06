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В Брюсселе организовали манифестацию против подорожания электричества

Мир

В понедельник, шестого декабря, в Брюсселе около шести тысяч протестующих выразили недовольство из-за повышения стоимости энергии и уменьшении покупательной способности зарплат.

В Брюсселе организовали манифестацию против подорожания электричества

Негодующие граждане взяли с собой плакаты с такими надписями, как:

  • "справедливость";
  • "индексация";
  • "сохраним климат";
  • другие.

Три профсоюза Бельгии согласовали акцию протеста с властями. Возмущённые жители бросали петарды и дымовые гранаты. Пока журналисты не заметили конфликтов между толпой и силовиками. Из-за неё перекрыли большую часть бульварного кольца, в результате чего на дорогах возникли пробки.

"Мы требуем достойной зарплаты. Наши расходы растут, и ещё быстрее растут цены на электричество", — подчеркнул один из протестующих в разговоре с ТАСС.

При этом собеседник высказался против закупки газа у России и возвращения к традиционным способам добычи ресурсов.

Ранее американский президент Джозеф Байден решил "распечатать" стратегические запасы нефти, чтобы урегулировать цены на топливо. По информации Белого дома, таким же способом для преодоления энергетического кризиса воспользовались Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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