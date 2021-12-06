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МИД Белоруссии обнародовал ответные меры на санкции против республики

Мир

Власти Белоруссии определили ответные шаги на введение санкций против республики.

МИД Белоруссии обнародовал ответные меры на санкции против республики

По информации белорусского МИДа, в частности, решено ввести запрет на ввоз в республику ряда товаров из стран, которые ввели антибелорусские санкции. Документ о введении ограничений планируется подписать в ближайшее время.

"Будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран", — отметили в министерстве.

Белорусские власти примут также ограничительные меры против авиаперевозчиков из стран ЕС и Великобритании в ответ на санкции отношении авиаотрасли республики.

Сообщается, что Минск планирует расширить списки тех, чей въезд в Белоруссию и Союзное государство нежелателен.

"Будет реализован ряд иных шагов непубличного характера", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что отмена вводимых Белоруссией мер возможна в случае отказа затронутых ими стран от логики времён ”холодной войны" и возвращения их к конструктивному сотрудничеству.

"Беларусь готова к урегулированию любых имеющихся разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон", — подчёркивается в сообщении.

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