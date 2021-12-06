МИД Белоруссии обнародовал ответные меры на санкции против республики

Власти Белоруссии определили ответные шаги на введение санкций против республики.

По информации белорусского МИДа, в частности, решено ввести запрет на ввоз в республику ряда товаров из стран, которые ввели антибелорусские санкции. Документ о введении ограничений планируется подписать в ближайшее время.

"Будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран", — отметили в министерстве.

Белорусские власти примут также ограничительные меры против авиаперевозчиков из стран ЕС и Великобритании в ответ на санкции отношении авиаотрасли республики.

Сообщается, что Минск планирует расширить списки тех, чей въезд в Белоруссию и Союзное государство нежелателен.

"Будет реализован ряд иных шагов непубличного характера", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что отмена вводимых Белоруссией мер возможна в случае отказа затронутых ими стран от логики времён ”холодной войны" и возвращения их к конструктивному сотрудничеству.

"Беларусь готова к урегулированию любых имеющихся разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон", — подчёркивается в сообщении.

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