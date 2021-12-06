Политолог рассказал, как США смогли убедить Европу во вторжении РФ на Украину

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал материал Financial Times об успешных попытках США убедить Европу в планах России вторгнуться на территорию Украины.

"Я думаю, что здесь цели и задачи США очевидны — это обоснование дальнейшего давления на Россию в первую очередь санкционного. Об этом, кстати, и говорили американские политики неоднократно, что необходимо ввести новый пакет санкций за "вторжение России на Украину", — объяснил специалист.

По словам политолога, широкомасштабной войны не будет, поскольку Украина — важный стратегический актив США, "очаг напряжения" у границ с Россией.

"В случае если Украина или Соединённые Штаты спровоцируют Россию на использование грубой военной силы, США потеряют свой стратегический актив, а украинская элита лишится власти. Это не нужно ни США, ни Украине. А нужна ограниченная эскалация для введения новых санкций. Для того чтобы ввести, для того чтобы они выглядели легитимно, надо нагнетать обстановку в СМИ", — сказал эксперт.

Европа легко поверила дезинформации о намерениях России вторгнуться на Украину, поскольку многие страны являются членами НАТО, отметил Блохин. Также он добавил, что существуют антироссийские государства. К ним специалист отнёс, например, Польшу и Прибалтику.

Ранее в Financial Times заявили, что некоторые страны Евросоюза и НАТО выступали за переговоры с Москвой, считали возможным атаки армии РФ только в случае провокации. Однако данные разведки США изменили позицию по отношению к предполагаемому захвату.

"Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьёзное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели", — сообщил журналистам анонимный чиновник.

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