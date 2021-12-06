Польские власти обвинили белорусских пограничников в разбрасывании петард

Польская Пограничная стража заявила, что белорусские пограничники из машин кидают на границу звуковые петарды.

Также в ведомстве сообщили, что пробраться в страну пятого декабря попытались 35 человек, военные остановили беженцев.

"На участке, охраняемом заставой СД в Наревке, сотрудники белорусских служб бросали из машины петарды", — написали представители Пограничной стражи Польши в своём официальном аккаунте в Twitter.

Под сообщением пользователи соцсети поблагодарили польских солдат за службу и защиту государства. Однако некоторые комментаторы возмутились:

"Сколько детей на морозе? Сколько раз было отказано в предоставлении убежища? Сколько тел было выброшено в Белоруссию?" — написал @SimeonAlabaster.

"За что благодарить? Вы рады, что люди бродят на морозе? Это и есть христианский подход?" — спросил @HowardADavid1.

Ранее глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о переговорах властей с Чехией и Венгрией с целью пополнить ряды своих пограничников военными союзных стран. Также известно, что до 30 апреля этого года на территории с напряжённой миграционной ситуацией будут нести службу 115 британских и 150 эстонских солдат.

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