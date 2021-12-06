Украина просит у Канады 500 военных инструкторов

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил у Канады направить в страну 500 военных инструкторов. Об этом он заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

"Вы осуществляете тренировочную программу на Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 инструкторов пошлите 500 инструкторов", — добавил Резников.

Также министр сказал о том, что США и Великобритания должны предоставить Киеву поддержку в "противостоянии с Россией". Кроме того, по его мнению, на линии соприкосновения в Донбассе нужно дислоцировать иностранных военных, в том числе и канадских.

Ранее стало известно, что Евросоюз предоставит Украине более 30 миллионов евро на оборонные нужды.

Как рассказал глава МИД Украина Дмитрий Кулеба, деньги потратят на медицину, деятельность по разминированию, логистику и кибербезопасность.

Поставки вооружений США для Украины идут в рамках договорённости между странами о предоставлении Киеву оборонной помощи в 250 миллионов долларов, медицинского оборудования, вооружения, высокоточного оружия и радиолокационного наблюдения.

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