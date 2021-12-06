Еврочиновники готовы "отодвинуть" Нюрнбергский кодекс

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что "сейчас необходимо отойти от принципов Нюрнбергского кодекса" и ввести на территории Европы принудительную вакцинацию от коронавируса.

" Это (обязательная вакцинация. — Прим. ред.) не нуждается в обсуждении. Вакцины будут иметь решающее значение в борьбе с очень заразным новым вариантом, который в настоящее время обнаружен в 12 различных странах-членах ЕС", — цитирует слова главы ЕК портал The Post Millennial.

Так она прокомментировала введение в Австрии жёсткого локдауна, по условиям которого все непривитые граждане старше 12 лет могут выходить на улицу только "в случае крайней необходимости".

Выступление фон дер Ляйен возмутило медицинскую общественность. Вот, к примеру, что написал в Twitter профессор Джордан Петерсон:

ДЛЯ СПРАВКИ

Нюрнбергский кодекс был составлен после Нюрнбергского процесса над врачами (декабрь 1946 — август 1947 гг):

несколько врачей Германского рейха были обвинены в том, что проводили клинические эксперименты над узниками концлагерей и убивали посредством эвтаназии;

суд приговорил врачей к пожизненному заключению и смертной казни.

Результатом этих судебных процессов стал Нюрнбергский кодекс. Его десять принципов, являются основополагающими для проведения медицинских исследований.

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