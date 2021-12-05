Военного атташе Украины вызвали в Минобороны Белоруссии

Министерство обороны Белоруссии вызвало военного атташе при посольстве Украины из-за участившихся нарушений границы республики в воздушном пространстве. Страна выразила ноту протеста.

Как сообщает агентство БЕЛТА, 4 декабря украинский вертолет типа Ми-8 нарушил границу Белоруссии в районе населённого пункта Новая Рудня.

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", — говорится в сообщении.

Белоруссия привела факты, о том, что Украина уклоняется от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности. Также страна недовольна проведением военных учений у границы с Республикой Беларусь.

"Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении", — сообщает агентство.

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