Американский посол назвал способ избежать "трагического насилия" на Украине

Джон Салливан заявил, что дипломатия позволит избежать "трагического и катастрофического насилия" на Украине. Но при этом подчеркнул, что "дестабилизирующие действия" ведутся и внутри самой Незалежной.

Как отметил Салливан, "украинские" проблемы, накопленные годами, можно решить только путём мирных переговоров.

"Вы видели заявление госсекретаря Блинкена о необычном военном усилении российских военных на границе с Украиной. Мы считаем, что есть дестабилизирующие действия внутри Украины", — рассказал дипломат в беседе с РБК.

По словам Салливана, избежать "трагического насилия" на Украине поможет дипломатия. Он напомнил, что США и Россия продолжают вести диалог несмотря на серьёзные разногласия. Посол подчеркнул, что действовать необходимо в рамках существующих структур: "нормандского формата" и Трёхстороннюю контактную группу.

Ранее Pravda.Ru писала о завязавшемся споре между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном из-за ситуации на Украине. Представители стран на повышенных тонах обсудили "российскую агрессию" и роль НАТО в текущих политических событиях.

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