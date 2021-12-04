ООН: на помощь внутренним беженцам Афганистана необходимо $375 млн долларов

В управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что странам участницам необходимо собрать 375 миллионов долларов на помощь внутренним мигрантам Афганистана.

Как отметили в ведомстве, эта сумма сможет обеспечить беженцев едой, тёплой одеждой и прочими необходимыми вещами.

"Потребности УВКБ в финансировании ситуации в Афганистане в 2022 году, включая продолжение мер реагирования в зимний период, составляют $374,9 млн. Почти 23 миллиона человек — это 55 процентов населения — страдают от крайней степени голода, и почти 9 миллионов из них находятся под угрозой голода.", — говорится на сайте профильного ведомства.

По данным организации, в Афганистане находятся 3,5 млн внутренних беженцев. Почти 700 тысяч мигрировали внутри страны за 2021 год.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Госдепа США о помощи новому правительству Афганистана Талибану* несмотря на санкции. Как подчеркнули в ведомстве, в ответ талибы* пообещали, что не будут помогать силам, угрожающим другим странам. В том числе и позволять использовать афганскую землю таким формированиям.

* террористическая организация, запрещённая в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.