Байден собирается вести "долгий разговор" с Путиным

Лидер США Джо Байден заявил журналистам пула Белого дома, что при встрече с российским президентом Владимиром Путиным, он надеется на очень "долгий разговор".

Кроме того, президент Америки отметил, что знает давно, "что делает Россия". И беседа коснётся в том числе и положения дел на Украине.

"Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным", — цитирует Байдена РЕН. ТВ.

Впрочем, лидер подчеркнул, что относится к "красным линиям", в контексте темы Незалежной, скептически и "не уважает" их, ни с одной стороны, ни с другой.

Ранее стало известно, что встреча Байдена и Путина пройдёт в формате видеоконференции. В Белом доме отказались давать какую-либо информацию о предстоящих переговорах. Однако представители Кремля подтвердили, что мероприятие запланировано, правда, когда — не уточнили.

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