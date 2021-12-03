В Совбезе РФ призвали США убедить Киев прекратить огонь по Донбассу

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обратился к американским властям и попросил их повлиять на Украину с целью остановить обстрелы ЛДНР.

Патрушев напомнил о регулярных заявлениях Москвы об отсутствии альтернативы Минским соглашениям. Этот тезис поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнул секретарь СБ. Он также добавил, что американский политик согласился совместно прекращать украинский кризис.

"Посмотрим, удастся ли Вашингтону вразумить своих киевских партнеров следовать букве достигнутых соглашений. Принимая во внимание важность мирного урегулирования внутриукраинского конфликта, ждём, когда американская дипломатия начнёт реализовывать свои же обещания", — сказал Патрушев, его слова приводит ТАСС.

В качестве первого этапа секретарь СБ предложил США убедить Киев прекратить обстрелы Донбасса и прислушаться к жителям этого региона. Вместе с этим Патрушев отметил, что Украина до сих пор игнорирует Минские договорённости.

Ранее депутат от "Единой России" Виктор Водолацкий заявил, что Россия поможет ЛДНР, если Киев захочет вернуть республики под свой контроль силовым путём. Мнение политика поддержали представители партий КПРФ и "Справедливая Россия".

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