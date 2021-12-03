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Польша обсуждает прибытие на границу чешских и венгерских военных

Мир

Руководитель Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил во время брифинга, что власти попросили Чехию и Венгрию направить своих солдат к белорусско-польской границе.

Польша обсуждает прибытие на границу чешских и венгерских военных

"Сейчас длятся переговоры относительно поддержки солдат Войска Польского чешским и венгерским военным контингентом. Мы говорим о том, когда и в какой форме мы могли бы получить такую поддержку", — сказал министр, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее польские власти сообщали, что на границе, где возник миграционный кризис, до 30 апреля будут работать 155 британских и 150 эстонских военных.

Как подчеркнула еврокомиссар Маргаритис Схинас, беженцы могут попросить убежище только в Польше, Литве и Латвии. Если нелегальные мигранты не хотят жить на данной территории, им стоит найти пристанище в Белоруссии, заключила политик. Комиссар Евросоюза по внутренним делам Ильва Йоханссон отметила, что выбор есть, например, у белорусских оппозиционеров. Она объяснила: если активисты вернутся, у них начнутся проблемы, в отличие от людей, которые бегут из разрушенных боевыми действиями стран.

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Миграционный кризис на границе с Польшей закончился, не начавшись - мнение
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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