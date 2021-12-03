Политика интеграции мигрантов в ЕС провалилась, заявил глава МИД Венгрии

Политика интеграции мигрантов в ЕС себя не оправдала, у Евросоюза большие проблемы с текущей ситуацией с беженцами. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

"Так называемая политика интеграции в Западной Европе полностью провалилась. И мы видим параллельные общества. Мы видим, что приехавшие абсолютно не уважают тех, кто в этих странах живёт. Сейчас Евросоюз подвержен огромным культурным и цивилизационным вызовам и рискам", — отметил министр в эфире радио Латвии, о чём сообщает РИА Новости.

Одним из способов преодоления этой проблемы Сиярто назвал возможность решения вопросов, связанных с мигрантами, странами, непосредственно задействованными в этой ситуации.

"На мой взгляд, компетенция в вопросах миграции должна быть возвращена государствам-членам ЕС. Последние шесть лет показали, что ЕС с этой ситуацией справиться не может. На мой взгляд, Евросоюз стал бы тогда намного сильнее, потому что государства контролировали бы свои границы гораздо эффективнее", — заявил Сиярто.

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