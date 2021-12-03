Профессор ВШЭ назвал истинный смысл американского финансирования СМИ Грузии

Профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин рассказал, зачем американские власти решили передать Грузии 10 миллионов долларов для поддержки СМИ.

По мнению специалиста, на самом деле США стремятся изменить направление молодых граждан Грузии с российского на западное, обеспечить изучение не русского языка, а английского. При этом эксперт отметил, что Тбилиси не возражает деньгам и политическому вмешательству Америки во внутреннюю обстановку государства.

"Под прикрытием таких терминов, как "демократия", "права человека" мы имеем дело с традиционной политикой Агентства США по международному развитию, агентством правительственным. Главный упор делается на то, чтобы чуть дальше оторвать Грузию от России", — объяснил юрист в беседе с RT.

Вместе с этим Домрин подчеркнул, что большая часть денег не окажется в Грузии, их заберут американские специалисты. Они якобы поспособствуют демократизации и модернизации, заключил профессор.

Ранее в Евросоюзе решили направить Грузии 12,75 миллиона евро с целью обеспечить оборонный потенциал, сохранить внутреннюю стабильность. Материальная помощь поступит в течение трёх лет, сказали в организации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.