Талибы* издали указ о правах женщин и запретили принудительный брак

Руководители террористической организации "Талибан"*, боевики которой захватили в Афганистане власть, издали указ о женских правах.

В документе назвали женщину свободным человеком и отметили, что её нельзя кому-то отдать в ходе перемирия мужчин.

"Никто не может заставить женщину выйти замуж", — сказано в указе, ссылку на который опубликовал в Twitter замминистра информации и культуры Забиулла Муджахид.

Также выяснилось, что талибы* запрещают заставлять вдов заключать брак, в том числе с родственниками умершего. Вместе с этим в указе написали, что жена погибшего человека может получить наследство и обладает "фиксированной долей собственности". Более того, такие афганки способны распоряжаться своей жизнью самостоятельно, даже ещё раз выйти замуж. Кроме того, в документе упомянули многожёнство и обязали мужчин с подобной моделью отношений предоставлять в них одинаковые права всем женщинам, как и полагается по законам шариата.

Часть пользователей социальной сети раскритиковали указ талибов:

"В указе не упоминаются политические, экономические, культурные, образовательные или трудовые права. Надеюсь, что права женщин будут учтены", — написала @unchizada.

"Это те вопросы, которые ислам описал 14 веков назад, я спрашиваю талибов, почему они отняли право на образование у девочек нашей страны? Почему университеты и средние школы закрыты для девочек?" — спросила @Lisa84952559.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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