Руководители террористической организации "Талибан"*, боевики которой захватили в Афганистане власть, издали указ о женских правах.
В документе назвали женщину свободным человеком и отметили, что её нельзя кому-то отдать в ходе перемирия мужчин.
"Никто не может заставить женщину выйти замуж", — сказано в указе, ссылку на который опубликовал в Twitter замминистра информации и культуры Забиулла Муджахид.
Также выяснилось, что талибы* запрещают заставлять вдов заключать брак, в том числе с родственниками умершего. Вместе с этим в указе написали, что жена погибшего человека может получить наследство и обладает "фиксированной долей собственности". Более того, такие афганки способны распоряжаться своей жизнью самостоятельно, даже ещё раз выйти замуж. Кроме того, в документе упомянули многожёнство и обязали мужчин с подобной моделью отношений предоставлять в них одинаковые права всем женщинам, как и полагается по законам шариата.
Часть пользователей социальной сети раскритиковали указ талибов:
* запрещённая в РФ террористическая организация
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