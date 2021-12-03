Западные страны никогда не откажутся от идеи организации цветной революции в Белоруссии, заявил в беседе с Pravda.Ru лидер латвийской политической партии Ricibas ("Действие") Руслан Панкратов.
"Убеждён, что они никогда не откажутся… То, что они задумали и вкачали столько миллионов, просто так вот "ай, не получилось" — нет", — сказал политик.
Прошлогодние события в Белоруссии Панкратов назвал провальной попыткой цветной революции, отметив, что предотвращение переворота в стране в таких случаях — большая редкость.
"Я знаю, наверное, две страны, которые справились с этими революциями. Это Узбекистан и это Беларусь", — уточнил эксперт.
По его словам, в настоящее время Запад продолжает предпринимать шаги для дестабилизации обстановки в Белоруссии.
"Мы видим, идёт какая-то санкционная политика,… что-то ещё... Происходит переформатирование. Это долгоиграющий процесс, потому что нужно опять насытить белорусское общество своей агентурой", — пояснил Панкратов.
Он отметил, что успех властей Белоруссии в предотвращении цветной революции способствует сохранению стабильной обстановки и в России.
"Вы же понимаете, если забрать Беларусь, то всё. Тогда там один шаг до расчленения России уже на федеральные округа", — подчеркнул политик.
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