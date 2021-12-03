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Политолог заявил, что армянские националисты втягивают РФ в карабахский конфликт

Мир

Гендиректор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в интервью Pravda.Ru объяснил, зачем армянские националисты хотят сделать Россию частью конфликта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах: армянские националисты втягивают Россию в конфликт

"Мы видим заявления и действия со стороны армянских националистов, они, я думаю, как раз пытаются сделать Россию участником этого процесса. Кто-то говорит о виновности, что Россия не заступилась за Армению. И другие обвинения, скажем, последний конфликт, который был связан с тем, что один из армянских провокаторов бросил гранату в сторону, так сказать, азербайджанцев (13 ноября неизвестный мужчина атаковал пост с азербайджанскими военнослужащими в Дашалты — Прим. ред.), и Россия, как всегда, оказалась в данном случае если не крайней, то по крайней мере участником этого процесса", — сказал политолог.

По мнению специалиста, подобные провокации не прекратятся, российским властям надо быть к этому готовыми.

"Я думаю, что ситуация безусловно будет переходить из стадии такой скрытой, скрытого конфликта в некую эскалацию конфликтов. То, что мы сейчас видим, это некая цепочка событий, которые, к сожалению, решить будет крайне сложно, потому что сама по себе ситуация Нагорного Карабаха была миной замедленного действия. Она, сейчас опять-таки взорвалась и мы видим последствия этого процесса: противостояние, оно никуда не ушло, оно приобрело вот такие скрытые формы конфликта. И, к сожалению, в этот конфликт всегда втягивается Россия", — заключил эксперт.

Ранее вице-премьер Армении, член фракции "Айастан" Армен Горгян написал статью о четырёх этапах российской политики по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. По словам депутата, Москва разместит миротворцев в зоне конфликта, организует сообщение между Арменией и Азербайджаном. Также Россия поможет разработать механизмы регионального сотрудничества, в том числе с Турцией, заключить мирный договор, подчеркнул парламентарий.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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