Из-за распространения недавно появившегося омикрон-штамма коронавируса в ЮАР зафиксировали взрывной рост заболеваемости, который прежде не наблюдали. Об этом рассказала специалист Национального института инфекционных заболеваний Мишель Грум.
По предварительной информации, новый вариант "омикрон" обладает высокой скоростью распространения и способностью игнорировать иммунный ответ, отметила инфекционист во время брифинга Минздрава ЮАР. Руководитель ведомства Джо Паахла добавил, что прививка против COVID-19 является необходимой для противостояния болезни.
"Число случаев увеличилось с 2465, что было зафиксировано в прошлый четверг, когда о новом варианте было сообщено, до высоких показателей вчерашнего дня — 11 535 случаев", — сказал министр в ходе мероприятия, которое транслировали на официальном аккаунте Минздрава в Facebook.
Ранее ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева назвала опасность омикрон-штамма преувеличенной. Как подчеркнула медицинский специалист, с ноября в мире не зарегистрировали повышение смертности. Более того, пока врачи не установили даже один летальный исход из-за новой мутации, заключила Малышева.
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