В МИД Украины рассказали о трёх направлениях сдерживания "российской агрессии"

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о пакете сдерживания Москвы "от агрессивных действий". У него есть три направления, заявил политик.

Кулеба стал участником совещания Совета глав МИД ОБСЕ. По словам министра, в ходе двусторонних переговоров политики, как и во время мероприятия в Риге с представителями НАТО, обсуждали комплексные меры против России и сроки их разработки. Кулеба рассказал о следующих направлениях сдерживания Москвы:

предостережения в отношении РФ о последствиях вторжения на Украину;

группа экономических санкций на случай военных действий Москвы против Киева.

"Третье — это углубление военно-технического сотрудничества с Украиной (её союзниками. — Прим. ред.) для укрепления нашей обороноспособности", — сказал Кулеба в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Также министр добавил, что пакет соответствующих мер против Москвы активно разрабатывают.

Ранее Кулеба рассказывал о стратегическом партнёрстве США и Украины. Как сообщил политик, страны планируют ввести в отношении РФ экономические санкции, а также ограничения в сфере дипломатии и обороны.

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