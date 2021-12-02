Кулеба: Лукашенко сжёг все мосты, когда признал Крым российским

На Украине президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинили в "сжигании всех мостов" в отношениях с украинской стороной после его заявления о признании Крыма российским. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, осудил поступок белорусского лидера.

Он сделал акцент на том, что Лукашенко, собираясь посетить Крым вместе президентом РФ Владимиром Путиным и тем самым признать полуостров частью территории России, сделал Белоруссию страной, враждебной для Украины.

"Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжёг все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины", — сказал Кулеба в интервью для Sargs.lv.

Ранее политолог Андрей Суздальцев заметил, что Лукашенко может отказаться от своих слов насчёт признания Крыма российским в любой момент. Он уверен, что поездка Путина и Лукашенко в Крым не состоится. Эксперт также добавил, что украинская сторона восприняла заявление белорусского лидера исключительно как угрозу.

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