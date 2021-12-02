Евросоюз передаст Украине, Грузии и Молдавии более 50 миллионов евро

Члены Евросоюза направят Грузии, Молдавии и Украине свыше 50 миллионов евро для обеспечения оборонного потенциала. Деньги решили взять из внебюджетного Европейского фонда мира.

В Евросоюзе заявили, что этим трём странам необходимо помочь не допустить войны и сохранить внутреннюю стабильность. Оказать материальную поддержку пообещали в течение трёх лет. Средства распределили следующим образом:

Украине — 31 миллион,

Грузии — 12,75 миллиона,

Молдавии — семь миллионов евро.

Также 24 миллиона евро получит Мали, отметили в организации.

"Эти меры направлены на укрепление потенциалов стран-получателей средств в военной и оборонной областях с целью укрепления мира и стабильности", — написали в заявлении ЕС, текст которого цитирует РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что государства-члены стремятся предотвратить кризис на границе Украины и России. Как подчеркнул политик, агрессивные действия Москвы в отношении Киева получат "жёсткий ответ". По словам дипломата, ЕС решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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