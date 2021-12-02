Лукашенко рассказал, как его сын и Путин соревновались в стрельбе

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что его младший сын Николай и российский президент Владимир Путин состязались в стрельбе из пистолетов.

Глава Белоруссии отметил, что Николая тренируют еженедельно. Молодой человек умеет открывать огонь из любого стрелкового оружия, добавил Лукашенко. Также он пообещал отвезти сына на военный полигон.

"Он (Николай — Прим. ред.) владеет, недавно с Путиным соревнования проводил, Путин хорошо владеет оружием", — подчеркнул президент Белоруссии в разговоре с РИА Новости.

Также политик заявил, что пистолеты — его самое нелюбимое оружие, так как они слишком много весят.

В этом же интервью Лукашенко назвал российского лидера родным братом. По словам белорусского президента, Путин считает коллегу "больше чем другом", у политиков одинаковый взгляд на проблемы, хоть и поступки руководителей государств иногда отличаются.

"Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково", — сказал Лукашенко.

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