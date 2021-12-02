Лукашенко рассказал про своё появление с автоматом во время протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что когда в прошлом году во время протестов он появился на федеральных телеканалах с автоматом в руке, то был уверен, что стрелять не придётся.

В августе 2020 года средства массовой информации разместили видеозапись, на которой Лукашенко прилетает на вертолёте в президентскую резиденцию, неподалёку от которой проходил массовый митинг. Президент вышел из вертолёта в бронежилете и с автоматом в руках. Он подошёл к правоохранителям, которые следили за порядком на акции протеста и пообещал им "разобраться" с митингующими. Вместе с президентом находился его сын Николай, который также был вооружён.

"Я был уверен, что мне стрелять не придется, потому что те, кто там были, это не революционеры. Это были трусы, которым заплатили деньги", — сказал Лукашенко в беседе с РИА Новости.

По словам белорусского лидера, протестующим "деньги развозили, на камере мы видели".

"Когда сказали, что сбежал, я быстро вышел, сел в вертолет и полетел прямо над проспектом, они (протестующие. — Ред.) увидели этот вертолет и побежали", — отметил Лукашенко.

Он назвал тогдашнюю ситуацию очень серьёзной. Если бы участники протестной акции пошли штурмом на Дворец независимости, то находившиеся внутри спецназовцы защищали бы здание боевым оружием, подчеркнул лидер страны. При этом он выразил уверенность, что протестующие тоже были вооружены.

"Потом я узнал, откуда это всё, никакой там не народ. Пацаньё, которые вообще не голосовали и не понимали, что происходит. Как воевать против пацанов, которым дали копейку?" — подчеркнул Лукашенко.

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