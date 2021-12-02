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Лукашенко сообщил о главном достижении на посту президента Белоруссии

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его главная заслуга на посту президента республики — создание суверенного государства.

Лукашенко сообщил о главном достижении на посту президента Белоруссии

Президент Белоруссии сказал, что его основным достижением в работе является построение независимой страны со своим суверенитетом. Как подчеркнул Лукашенко, все граждане республики ценят государство. И 10-12% националистов, и другая часть белорусского общества уважают и любят страну, отметил её руководитель.

"Мы построили впервые в истории, говорю уже как историк, своё суверенное и независимое государство, которое ценится подавляющим большинством", — сказал президент в разговоре с РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявлял, что Запад оказывает давление на Белоруссию, поскольку борется с Россией и её партнёрами. Подобные действия политиков президент назвал "отвратительными".

"Не получилось мгновенно задушить Белоруссию в прошлом году, началось медленное удушение. Ясно, что это в общем контексте борьбы против России и друзей, которые вокруг России и Белоруссии и так далее", — заключил белорусский лидер.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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