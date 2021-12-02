Глава Пентагона Ллойд Остин перепутал Россию и СССР

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не допустят "нападения Советского Союза на Украину". Журналисты Reuters обратили внимание, что министр обороны перепутал Россию и Советский Союз.

Остин выразил беспокойство по поводу "присутствия российских войск" около границы с Украиной и отметил, что Вашингтон будет действовать от лица международного сообщества, чтобы не допустить войны между странами.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, на сегодняшний день Украина является партнёром, но не членом НАТО, поэтому Киев может получать всестороннюю поддержку, однако альянс не даёт стране гарантии безопасности и коллективной обороны.

В последнее время в западных СМИ часто появляются материалы о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину. В Кремле неоднократно заявляли, что РФ никому не угрожает и перемещает войска исключительно в пределах своей территории, не нарушая действующих законов.

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