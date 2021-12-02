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Пушков возмутился словам Столтенберга о бесправии России

Мир

Сенатор Алексей Пушков возмутился словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Россия на имеет права на собственные "сферы влияния".

Пушков возмутился словам Столтенберга о бесправии России

В ответ Пушков предложил сравнить эти "сферы влияния" у России и НАТО.

"Для генсека НАТО неприемлемо наличие у России сферы интересов. Зато у НАТО она может простираться аж до Китая", — отреагировал Пушков на высказывание Столтенберга в своём Twitter.

Парламентарий напомнил, что НАТО обладает не просто областями влияния, но также "сферами прямой и косвенной агрессии", например, в Ливии, Ираке, Сирии и Афганистане.

"На деле мысль Столтенберга такова: Западу можно всё, России — ничего. Лицемерие в кубе", — резюмировал Пушков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что у России нет права на собственную сферу влияния. По его словам, Россия не может оказать влияние на приём Украины в члены НАТО, потому что это является делом самого Киева и стран-членов альянса.

 

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Столтенберг заявил, что у России не должно быть сферы влияния
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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