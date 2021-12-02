Получение медотвода от прививки против COVID-19 упрощается, считает врач Малышев

По мнению инфекциониста Николая Малышева, процесс получения медотвода от вакцинации против COVID-19 станет проще в связи с принятием новых правил. Об этом врач сообщил в разговоре с "Лентой.ру".

"Если населению так лучше, значит, это неплохо. Все показатели у людей в картах электронных и так есть. Просто бюрократические некоторые этапы сублимируются и, так сказать, их исключают", — высказал своё мнение медик.

Ранее стало известно, что по распоряжению Минздрава РФ правила получения медотвода от вакцинации против коронавируса стали проще. Вступить в силу новые правила должны по всей стране к 1 февраля 2022 года. В частности, у жителей Москвы возможность получить новые справки появится уже в этом году. Их можно получить с четверга, 2 декабря.

Получение медотводов будет происходить в Москве по новому принципу. Столичный регион станет первым, где будет происходить создание цифрового регистра в рамках единой цифровой платформы здравоохранения. Москва станет тестовой площадкой, на которой испытают новый алгоритм формирования медотвода с тем, чтобы вывести его на федеральный уровень.

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