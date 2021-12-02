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Saxo Bank предрёк США инфляцию выше 15% и конституционный кризис в 2023 году

Мир

Специалисты инвестиционного банка Saxo Bank опубликовали "Шокирующие предсказания". По данным экспертов, в 2023 году в США начнётся конституционный кризис, а также инфляция вырастет до 15%.

Saxo Bank предрёк США инфляцию выше 15% и конституционный кризис в 2023 году

Как объяснили в Saxo Bank, председатель Федеральной резервной системы Америки Джером Пауэлл повторит ошибки 1960 года. Из-за них спустя 15 лет индекс потребительской стоимости увеличился до показателя 11,8%. Аналогичная ситуация может возникнуть вновь, поскольку из-за пандемии COVID-19 сотрудники потребовали повысить зарплату после получения серьёзных компенсаций от властей страны. Таким образом появится дефицит рабочей силы, который вместе с инфляционным прессингом от производства приведёт к инфляции в 15% и выше, чего не наблюдали со времён Второй мировой войны.

"После выборов 2022 года несколько ключевых предвыборных гонок в Сенате и Палате представителей дойдут до предела, и одна или обе стороны выступят против подтверждения голосования, в результате чего новый Конгресс не сможет сформироваться и заседать в запланированный первый день", — добавили в Saxo Bank, данные которого цитирует ТАСС.

Ранее датская компания уже делилась "Шокирующими прогнозами". Её специалисты предсказывали, что в 2021 году СМИ разработают единую блокчейн-сеть, которая позволит бороться с дезинформацией в Интернете.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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