Канада: вторжение на Украину сделает Россию изгоем — откроется "кровотечение"

По мнению экс-посла Канады в Афганистане Криса Александера, если Россия вторгнется в Незалежную, "эта война может вылиться на мировую арену". Кроме этого, дипломат призвал Оттаву поддержать Украину для успешного вхождения в альянс НАТО.

Александер отметил, что против Москвы на фоне происходящего необходимо вводить новые санкции. Кроме этого, дипломат подчеркнул, что в "драке" между Россией и Украиной европейские страны поддержат Незалежную.

"США и НАТО тоже придётся отреагировать со всей решимостью", — цитирует дипломата газета Globe and Mail.

По мнению экс-посла, война между Москвой и Киевом ослабит положение России, сделает её мировым изгоем и вызовет "ещё большее кровотечение российской экономики".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Госсекретаря США о серьёзных экономических санкциях в отношении российской стороны в случае, если Москва решит "напасть" на Украину. Кроме этого, в администрации призвали Москву "увести войска", которые якобы находятся на границе с Незалежной.

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