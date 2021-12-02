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"Орудие в руках Путина": в Киеве заявили, что Зеленский "помогает" России

Мир

Киевский журналист Виталий Портников обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "патологической не обучаемости" и в том, что своей политикой он только помогает Кремлю "забрать" у Незалежной Харьков и Одессу.

"Орудие в руках Путина": в Киеве заявили, что Зеленский "помогает" России

По его мнению, лидер Украины "не понимает, что делает" и вряд ли когда поймёт.

"Глава государства патологически не обучаем, даже когда он перестанет быть президентом Украины, он так и не поймёт, чем должен был заниматься на этой должности", — написал Портников в своей колонке для Espreso.

Кроме этого, по мнению аналитика, то что Зеленский заявлял о том, что не боится переговоров с Владимиром Путиным, ничего не значит. Якобы Российский лидер не будет говорить с главой Незалежной на острые темы Крыма и Донбасса.

"Вопрос в том, что безответственные разговоры об этих переговорах под аплодисменты обезумевших поклонников президента — это прямой путь к дальнейшей дестабилизации страны. К тому, чтобы облегчить Путину задачу захвата Мариуполя, Харькова, Одессы. В этом контексте Зеленский выглядит просто орудием в умелых руках Путина", — написал Портников.

Ранее Портников увидел в статье Дмитрия Медведева "чёрную метку" от Кремля для Зеленского. По его мнению, так Москва "намекнула", что не собирается не о чём говорить с Киевом.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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