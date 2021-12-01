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В США нашли первого заражённого омикрон-штаммом коронавируса

Мир

В США выявили первый случай заражения штаммом коронавируса омикрон.

Как сообщает CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, первый случай заражения выявлен в штате Калифорния.

Ранее омикрон-вариант коронавируса был обнаружен уже в 20 странах. Всего в мире в общей сложности зарегистрировано 226 случаев заражения им. Штамм коронавируса, который впервые появился неделю назад в Южной Африке, имеет более 30 мутаций только в ключевой части вируса, которая позволяет ему связываться с клетками человека и заражать организм.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Любовь Степушова
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