Лукашенко предлагал разместить белорусских пограничников на границе РФ и Украины

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что предлагал направить пограничников республики на российско-украинскую границу. Президент РФ Владимир Путин согласился, однако Киев выступил против этой идеи.

Как сказал Лукашенко, он заявил в беседе с Путиным о своём отношении к наблюдателям ОБСЕ и отметил, что они будут действовать в интересах Европы и США. Белорусский президент предложил разместить на границе Украины и РФ своих военных. По словам лидера, Киев "торпедировал" все предложения, в том числе о закрытии границы.

"Когда в Минск приезжал Путин, мы обсуждали эту проблему. Ты, говорит, занимаешь такую нейтральную позицию. Я не буду против. Но Украина выступила против. То есть любые нормальные инициативы — они торпедировались", — заявил Лукашенко в разговоре с РИА Новости.

Вместе с этим белорусский руководитель подчеркнул, что в то время придерживался нейтральной позиции и не был в глазах Запада "холуем Путина".

Ранее глава Белоруссии заявил, что Крым стал российским после референдума 2014 года. Также президент пообещал посетить полуостров.