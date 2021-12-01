В Белоруссии задержаны 11 человек за оскорбления погибших российских десантников

В Белоруссии правоохранители задержали 11 человек, которые оставили в соцсетях оскорбительные комментарии о российских десантниках, которые погибли во время совместных учений.

Ранее двое российских десантников погибли погибли в ходе десантирования подразделения ВДВ в районе белорусского города Гродно. Несчастный случай произошёл из-за сильного порыва ветра.

По данным МВД Белоруссии, более 50 человек в соцсетях и мессенджерах опубликовали "кощунственные и оскорбительные" комментарии в адрес военнослужащих РФ, которые погибли на учениях. Белорусские правоохранители задержали 11 авторов таких высказываний и поместили их в изолятор временного содержания. Они подозреваются в разжигании социальной вражды и розни (статья 130 УК РБ). Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.

"Установлено, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграмм-каналов. В большей части — это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые", — сообщает МВД в своём Telegram-канале.

Ранее Белоруссия провела совместные с Россией учения на фоне осложнившейся ситуации на белорусско-польской границе. 12 ноября на полигоне "Гожский" высадился совместный тактический воздушный десант Сил спецопераций Белоруссии и ВДВ РФ. В учениях были задействовали самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации РФ, вертолёты белорусских ВВС и ПВО.

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