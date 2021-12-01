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В Еврокомиссии призвали ЕС обсудить вопрос принудительной вакцинации

Мир

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европейском союзе должна присутствовать дискуссия об обязательной вакцинации против COVID-19.

В Еврокомиссии призвали ЕС обсудить вопрос принудительной вакцинации

Во время пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии призвала страны Евросоюза поговорить о введении принудительных прививок от коронавируса, поскольку маленьких детей или граждан с особенностями здоровья не так много, как людей, которым можно вакцинироваться.

"Я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС. Я считаю, что такая дискуссия нужна", — заявила Ляйен, слова которой цитирует ТАСС.

Ранее критик президента РФ Владимира Путина, экономист Владислав Иноземцев обратился к властям нашей страны и попросил взять пример с европейских держав, объявить обязательную вакцинацию. По словам специалиста, она не нарушает права людей.

"В России, однако, процесс "понуждения граждан к вакцинации" относительно затих. Вопрос о введении QR-кодов пока отложен — хорошо, если Дума проголосует по этому вопросу до Нового года", — сказал Иноземцев.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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