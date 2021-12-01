В США признали, что AUKUS направлен против Китая

Координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл признал, что трёхсторонний оборонный альянс AUKUS, образованный Австралией, Великобританией и США, направлен против Китая.

По словам Кэмпбелла, создание союза вызвано действиями Китая, которые вызывают тревогу и уверенность в том, что у AUKUS есть роль в будущем. Его цитирует РИА Новости.

По его мнению, ещё несколько лет назад США, Великобритания и Австралия не сотрудничали так тесно, однако действия КНР сблизили эти страны.

В середине сентября 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового военно-политического альянса. Он получил название AUKUS по первым буквам и аббревиатурам названий входящих в него государств:

AU — Австралия,

UK — Соединённое Королевство,

US — Соединённые Штаты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в обмане. По словам президента, доверие Парижа к Канберре "подорвано" после того, как Австралия вышла из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Контракт стоимостью 56 миллиардов евро предполагал поставку 12 подлодок класса Barracuda.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.