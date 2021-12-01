Закон о двойном гражданстве на Украине не коснётся россиян

Закон о двойном гражданстве для украинской диаспоры не будет касаться россиян.

Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Это наше программное обещание, президент подаёт от себя этот законопроект и мы будем его голосовать. Точно этот документ не будет касаться российского гражданства", — сказал Арахамия.

Ранее стало известно, что на рассмотрение парламента Украины вынесли законопроект о двойном гражданстве для представителей украинской диаспоры. Об этом заявил президент этой страны Владимир Зеленский во время послания Верховной Раде.

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