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Эксперт удивился заявлению Зеленского об отсутствии страха перед Путиным

Мир

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Pravda.Ru прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии боязни прямого диалога с российским коллегой Владимиром Путиным.

Эксперт удивился заявлению Зеленского об отсутствии страха перед Путиным

"Я думаю, что в реальности Зеленский действительно не испытывает страха перед Путиным. Но мне не совсем понятно и меня удивляет, зачем об этом говорить перед своим парламентом и народом в публичном выступлении. Вероятно, такие мысли, такие настроения бродят в экспертной среде и, возможно, в народе, в населении Украины. Поэтому ему приходится лично опровергать подобного рода утверждения", — сказал специалист.

Также он подчеркнул, что Зеленский не должен бояться Путина, поскольку он не угрожает ни президенту Украины, ни самой стране.

"Если бы в реальности Россия хотела завоевать Украину, это произошло бы очень давно, ещё 7-8 лет назад. Если бы Россия хотела экономически уничтожить Украину, это тоже можно было бы сделать гораздо быстрее и раньше, поэтому причин для того чтобы бояться Путина у Зеленского нет. Другое дело, что он хочет использовать Путина в своих целях как определённый инструмент по рекламе самого себя", — объяснил Безпалько.

Ранее Зеленский в ходе обращения к Верховной Раде заявил, что без прямых переговоров с российскими властями невозможно остановить войну в Донбассе.

"Я не боюсь прямого диалога с ними (РФ — Прим. ред.). Мы не боимся прямого диалога. Мы знаем кто из европейских стран поддерживает Украину, это правда, и благодарны им. Мы знаем кто из европейских стран делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость", — заявил Зеленский.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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