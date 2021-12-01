Пресс-секретарь Зеленского опроверг данные о военном положении на Украине

В среду, первого декабря, пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что в офисе лидера страны не говорят о введении военного положения.

Никифоров не знает источники информации бывшего депутата Верховной Рады, руководителя "Радикальной партии" Олега Ляшко, который предупредил мировую общественность о скором военном положении на Украине.

"Это спрашивайте у Ляшко, откуда у него такая информация о военном положении. Я думаю, у него больше информации, чем у меня и даже у президента, потому что у нас, в офисе президента, о военном положении речи не идёт", — отметил пресс-секретарь, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее Ляшко сообщал о намерениях Зеленского объявить военное положение на Украине с первого декабря этого года. Соответствующий режим продлился бы два месяца. По словам Ляшко, президент принял бы такое решение, чтобы контролировать СМИ, ограничивать права и свободы граждан, а также препятствовать демократическим митингам, другим мероприятиям.

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