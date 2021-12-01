Экс-адвокат Трампа: из-за вакцин люди сошли с ума — они готовы к геноциду

Бывший старший юрисконсульт Дональда Трампа Дженна Эллис обратила внимание общественности на тревожную, по её словам, тенденцию: людей, которые не прошли вакцинацию, призывают "пустить себе пулю в лоб".

"Люди в соцсетях буквально призывают к массовому геноциду", — говорит экс-адвокат 45-го президента США и в качестве подтверждения своих слов публикует скрин поста какого-то Ларса Макмертри, который заявил: "CDC должен запустить новую программу: сделай укол или получи пулю".

Пользователи Twitter в комментариях публикуют свои "находки":

"Там непривитых нужно собрать и выстроить перед открытыми траншеями. Их выбор прост". "Америка сыта по горло их вирусом. Нам нужно вернуться к нормальной жизни". "Людям потребовалось менее двух лет, чтобы призвать к массовому геноциду". "Привитые люди ведут себя так, как будто они умерли на кресте за наши грехи. Здравый смысл не является общим". "Должен ли кто-то сказать им, что Омикрон появился среди вакседов?"

Один пользователь "Твиттера" опубликовал фотографию военного времени, на которой людей выстраивают для казни, а подпись гласит:

"История всегда повторяется, когда злу позволено процветать".

Другой пользователь делится фотографией, на которой мемориал павшим героям осквернён надписью из баллончика:

"Настоящие герои — это привитые".

"Приведёт ли такая агрессивная кампания к проведению вакцинации от COVID или в конечном итоге — к санкционированным казням невакцинированных людей?" — задаётся вопросом юрист.