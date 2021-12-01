Бывший старший юрисконсульт Дональда Трампа Дженна Эллис обратила внимание общественности на тревожную, по её словам, тенденцию: людей, которые не прошли вакцинацию, призывают "пустить себе пулю в лоб".
"Люди в соцсетях буквально призывают к массовому геноциду", — говорит экс-адвокат 45-го президента США и в качестве подтверждения своих слов публикует скрин поста какого-то Ларса Макмертри, который заявил: "CDC должен запустить новую программу: сделай укол или получи пулю".
Пользователи Twitter в комментариях публикуют свои "находки":
"Там непривитых нужно собрать и выстроить перед открытыми траншеями. Их выбор прост".
"Америка сыта по горло их вирусом. Нам нужно вернуться к нормальной жизни".
"Людям потребовалось менее двух лет, чтобы призвать к массовому геноциду".
"Привитые люди ведут себя так, как будто они умерли на кресте за наши грехи. Здравый смысл не является общим".
"Должен ли кто-то сказать им, что Омикрон появился среди вакседов?"
Один пользователь "Твиттера" опубликовал фотографию военного времени, на которой людей выстраивают для казни, а подпись гласит:
"История всегда повторяется, когда злу позволено процветать".
Другой пользователь делится фотографией, на которой мемориал павшим героям осквернён надписью из баллончика:
"Настоящие герои — это привитые".
"Приведёт ли такая агрессивная кампания к проведению вакцинации от COVID или в конечном итоге — к санкционированным казням невакцинированных людей?" — задаётся вопросом юрист.
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