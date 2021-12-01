Самолёты Минобороны РФ вывезут из Афганистана более 380 человек

Свыше 380 человек планируют вывезти из Афганистана три самолёта Ил-76 Минобороны России.

По информации министерства, самолёты военно-транспортной авиации вывезут из Кабула граждан РФ, стран-членов ОДКБ, а также афганских студентов проходящих обучения в российских вузах. В настоящее время в кабульском аэропорту идёт посадка эвакуируемых.

Сообщается, что на каждом из самолётов находятся военные медики с оборудованием и медикаментами, необходимыми на случай оказания помощи и поддержки вывозимым из Афганистана людям. Кроме того, на самолётах есть запас воды, а также индивидуальные рационы питания и одеяла.

Очередные вывозные рейсы организованы Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее, 18 ноября, самолёты военно-транспортной авиации эвакуировали из Кабула свыше 200 граждан РФ, стран-членов ОДКБ, Украины и Афганистана.

В сообщении отмечается, что прибывшие в Афганистан 1 декабря Ил-76 Минобороны РФ доставили 36 тонн гуманитарного груза.

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