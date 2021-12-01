Выступая перед журналистами во время саммита министров НАТО и партнёров, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что он признаёт Крым "де-факто и де-юре" российским.
По словам Кулебы, власти Украины "пока" не будут реагировать на слова белорусского лидера и высказанное им намерение "съездить в Крым в компании Путина".
"Я думаю, нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, который регулярно осуществляет на различных медийных платформах Александр Лукашенко. Мы будем оценивать его действия", — заявил Кулеба.
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