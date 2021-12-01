В США пообещали продолжить помогать Талибану* несмотря на санкции

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс пообещал Афганистану и его правительству, что США продолжит оказывать помощь стране несмотря на санкции. Об этом он сообщил после переговоров с талибами* в Катаре.

Со своей стороны, представители радикального правительства Талибан* заверили американскую сторону, что не будут помогать силам, угрожающим другим странам. В том числе и позволять использовать афганскую землю таким формированиям.

"Талибан"* подтвердил обещание не позволять использовать территорию Афганистана тем, кто угрожает любой стране. "Делегация США пообещала продолжать поддерживать усилия ООН и других гуманитарных структур, направленные на расширенное удовлетворение жизненно важных потребностей предстоящей зимой", — цитирует пресс-релиз Госдепа РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление афганского правительства. Так, Талибан* решил бороться с производством наркотиков и "прикрыть" наркотрафик через страну.

* террористическая организация, запрещённая в РФ

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