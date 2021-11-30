Bloomberg: Калифорния, Техас и другие штаты начнут выходить из состава США

Обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс написал, что в настоящее время вероятность распада США гораздо выше, чем в начале 21 века.

Автор сослался на данные социологического исследования, которое провели специалисты Университета Вирджинии. Во время президентской кампании они спросили у американцев, хотят ли они отделения штатов от страны. 52% избирателей бывшего президента США Дональда Трампа сообщили, что хотят, чтобы "республиканские" штаты вышли из состава государства и стали самостоятельными республиками. 41% респондентов, голосовавших за Джо Байдена, выразили ту же самую позицию в отношении "демократических" штатов.

По словам Гастингса, в 20 веке многие страны мира изменили свои границы из-за войн, распада или выхода из состава государства тех или иных регионов. Так, распались Советский Союз и Чехословакия, Бангладеш отделился от Пакистана и т. д. Журналист считает, что в будущем Каталония может выйти их состава Испании, а некоторые штаты США обрести независимость, например, Калифорния и Техас.

Американские штаты всегда были расколоты по политическим и другим принципам с момента основания США, подчеркнул обозреватель Bloomberg. В последние годы обострилась расовая проблема, и она расколола американское общество, сообщил Гастингс. Он добавил, что "в стране накапливается волна гнева", и чем она закончится — трудно предсказать.

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