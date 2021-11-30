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Джонсон: Великобританию ждёт большая вспышка коронавируса

Мир

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти Соединенного Королевства из-за появления омикрон-штамма коронавируса ожидают вспышку заболеваемости COVID-19, но не намерены вводить карантин.

Джонсон: Великобританию ждёт большая вспышка коронавируса

"Я знаю, что люди будут задаваться вопросом, будет ли новая большая вспышка, которая была у нас в начале года. И я боюсь, что мой ответ — да. Мы бросим все силы на это", — сообщил Джонсон в эфире телеканала Sky News.

Джонсон призвал население сконцентрироваться на ревакцинации.

"Какой бы ни была эта угроза, важно, чтобы все прививались. Это будет большая кампания", — добавил Джонсон.

Премьер заявил, что сделает третью прививку от коронавируса на этой неделе.

Ранее министр юстиции Шотландии Хамза Юсаф рассказал о шести случаях заражения недавно появившимся штаммом коронавируса "омикрон". По данным шотландских властей, четыре инфицированных человека проживают в Ланаркшире, остальные люди в Глазго. Министр подчеркнул, что больным оказывают необходимую поддержку, устанавливают лиц, которые контактировали с заражёнными вариантом "омикрон". Также Юсаф поддержал введение Великобританией процедуры ПЦР-тестов даже для привитых от COVID-19 людей, которые недавно приехали в страну.

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Как живёт Великобритания под COVID-19?
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Любовь Степушова
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