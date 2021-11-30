Госдеп США: высылка российских дипломатов в 2022 году – не карательная мера

В Госдепартаменте США прокомментировали высылку из страны 54-х российских дипломатов. Об этом сообщает MK.RU

Как сказала пресс-секретарь ведомства Джалина Портер, Россию уведомили об этом заранее.

"Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом", — сказала Портер.

Она отметила, что США будут продолжать с Россией обсуждение визового вопроса.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон рассматривает Москву как противника.

"Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями. 30 июня уедет аналогичное количество отсюда", — сообщил посол.

Антонов также заявил о нерешённой проблеме с визами для дипломатов в США.

О решении выслать российских сотрудников с семьями стало известно в конце октября. Об этом сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.

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