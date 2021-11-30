Конгресс США обеспокоился "ядерной политикой" Байдена: не учли Китай и Россию

Группа американских конгрессменов-республиканцев призвали администрацию Джо Байдена учесть в своём исследовании по "ядерной политике" "вызовы" со стороны Китая и России.

По их мнению, в обзоре нельзя "игнорировать новую опасную геополитическую реальность". Соответствующее письмо конгрессмены направили руководству Госдепартамента, Пентагона и Национальной разведки.

"В рамках данного процесса не принимались во внимание отвлекающие идеологов, которые игнорируют новую опасную геополитическую реальность, формирующуюся в результате поразительного наращивания ядерного и обычного военного потенциала Китаем, а также продолжающейся модернизации ядерных арсеналов Россией и её всё более агрессивной позиции в Европе", — цитирует выдержки из обращения RT.

Конгрессмены призвали также учесть в "Обзоре ядерной политики" и мнение союзников США в этом вопросе. Кроме этого, они подчеркнули, что ситуация с вооружением Америки "ухудшается", тогда как Россия и Китай "наращивают потенциал".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.