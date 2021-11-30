Группа американских конгрессменов-республиканцев призвали администрацию Джо Байдена учесть в своём исследовании по "ядерной политике" "вызовы" со стороны Китая и России.
По их мнению, в обзоре нельзя "игнорировать новую опасную геополитическую реальность". Соответствующее письмо конгрессмены направили руководству Госдепартамента, Пентагона и Национальной разведки.
"В рамках данного процесса не принимались во внимание отвлекающие идеологов, которые игнорируют новую опасную геополитическую реальность, формирующуюся в результате поразительного наращивания ядерного и обычного военного потенциала Китаем, а также продолжающейся модернизации ядерных арсеналов Россией и её всё более агрессивной позиции в Европе", — цитирует выдержки из обращения RT.
Конгрессмены призвали также учесть в "Обзоре ядерной политики" и мнение союзников США в этом вопросе. Кроме этого, они подчеркнули, что ситуация с вооружением Америки "ухудшается", тогда как Россия и Китай "наращивают потенциал".
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