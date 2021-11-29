Рогозин обвинил генсека НАТО в хамстве

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал слова генсека НАТО о том, что странам североатлантического альянса необходимо показать, что они едины, чтобы Россия не захотела напасть на какую-то из стран.

По мнению Рогозина, риторика бюрократов НАТО за последние годы сильно изменилась. Он вспомнил, что ещё в 2008–2011 годах, когда он возглавлял Постоянное представительство России при НАТО, ни один чиновник не позволял себе так выражаться.

"Сейчас же хамят постоянно и приучают других к агрессивному тону и содержанию речей в отношении России", — написал Рогозин у себя в Telegram.

Ранее генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сообщил о плане альянса не заканчивать "миссию сдерживания" России.

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