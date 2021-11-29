В Johnson&Johnson начали разработку вакцины против штамма "омикрон"

В американской компании Johnson&Johnson заявили о начале разработки вакцины против коронавирусной инфекции.

При этом уточняется, что специалисты Johnson&Johnson будут работать вместе с учёными из Южной Африки. Также они планируют оценивать эффективность препарата для своей вакцины от COVID-19 по всему миру.

"Помимо этого, компания разрабатывает специальную вакцину против омикрон-варианта и по мере необходимости будет совершенствовать её", — сообщает ТАСС.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на разработку вакцины от "омикрон"-штамма коронавируса уйдёт не более 10 дней, ещё 45-50 дней займут регуляторные процедуры.

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