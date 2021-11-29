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Путин созвонился с Лукашенко насчёт миграционного кризиса

Мир

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для того, чтобы обсудить происходящее на белорусско-польской границе.

"Кроме того, лидеры обговорили предстоящий график контактов на различном уровне", — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании в Минобороны предостерёг членов Европейского союза от попыток Америки, Великобритании и Польши уничтожить объединение. По мнению Лукашенко, Варшаву координирует Вашингтон. Властям США не требуются равноправные партнёры, пояснил президент.

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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