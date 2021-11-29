МИД Украины: нельзя сжигать все мосты с Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не надо сжигать мосты с Белоруссией. Его интервью порталу Delfi опубликовало посольство Украины в Латвии.

Политик отметил, что у него имеются двойственные ощущения от телефонного разговора врио канцлера Германии Ангелы Меркель и белорусского лидера Александра Лукашенко. По его мнению, этот звонок для президента Белоруссии многое значит политически.

"Конечно, не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но необходимо проявлять большую осторожность при планировании своих контактов, чтобы избежать ситуации, когда общение с Лукашенко будет воспринято как политическое признание и легитимация этого режима", — сказал глава украинского МИД.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что на Западе прекрасно знают, что Белоруссия не останется в стороне, если будет развязана война в Донбассе или на границе с Россией. Поэтому сейчас они проводят укрепление границы между Украиной и Белоруссией, а также усиливают северную пограничную территорию, добавил он.

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